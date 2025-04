Meteo, maltempo per la domenica delle Palme: ecco dove. Le previsioni

La settimana verso la Pasqua si preannuncia turbolenta dal punto di vista meteorologico: in arrivo per domenica 13 Aprile piogge e temporali sparsi al Nord e sull'alto Tirreno

Nel corso del weekend una vasta perturbazione atlantica si muoverà verso l'Europa occidentale portando entro domenica un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni del Nord. Più asciutto al Centro-Sud dove le correnti miti dai quadranti meridionali porteranno temperature di molti gradi al di sopra delle medie del periodo. Ma gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano anche per la prossima settimana condizioni meteo instabili e perturbate con il flusso atlantico che potrebbe entrare in modo più incisivo sul Mediterraneo centrale.

Domenica delle Palme: peggioramento meteo in alcune regioni

Rovesci in arrivo sulla Liguria centro-occidentale e il basso Piemonte, secondo ilmeteo.it. consistenti nell’arco della domenica delle Palme. Piogge in estensione e diffusione nell’arco della giornata a quasi tutto il settore di nord-ovest, in modo particolare alle Alpi occidentali e l’ovest della Lombardia. Più ad est le piogge si prevedono più deboli e sporadiche, con interessamento del Piacentino, Parmense, Reggiano ed in tendenza il Veneto occidentale, mentre sul resto del nord-est le piogge saranno assenti o poco probabili. Nel pomeriggio qualche rovescio si farà strada anche verso l’alta Toscana e la Corsica; sul restante Tirreno e sulla Sardegna avremo solo un aumento della nuvolosità senza piogge, mentre al sud e sulla Sicilia tempo nel complesso stabile e quasi caldo, stante le correnti provenienti dal nord Africa. Scirocco in rinforzo anche su tutti i bacini occidentali italiani che aumenteranno rapidamente il loro moto ondoso.