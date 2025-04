Cade un gatto nero in testa a Zita Fusco (ex Amici): trauma cranico

Tempestivamente controllata da un medico presente sul posto che ha prestato i primi soccorsi, l'attrice è stata trasportata in ambulanza per accertamenti. "Poteva andarmi decisamente peggio - ha commentato la donna -. "Se il gatto avesse avuto le unghie fuori mi avrebbe causato graffi e altre conseguenze che si sarebbero aggiunte al colpo"

Stava camminando per strada a Milano quando è stata colpita da un gatto nero che le è piombato sulla testa. Trauma cranico e tre giorni di prognosi per Zita Fusco, 48 anni, attrice e conduttrice triestina nota al grande pubblico per la sua partecipazione nel 2001 al talent show Amici.