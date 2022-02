Giornata nazionale del gatto 2022: perché si celebra il 17 febbraio?

Si celebra oggi 17 febbraio in Italia la Giornata del gatto, (la GALLERY) dedicata ai quasi dieci milioni di mici che vivono con le famiglie italiane.

Il giorno scelto per la ricorrenza, istituita nel 1990, non è casuale: febbraio, secondo un’antica credenza, è infatti “il mese dei gatti e delle streghe” e il numero 17, in base a tradizioni medioevali ancora abbastanza radicate nella cultura europea, viene spesso associato alla sventura, proprio come i gatti, soprattutto quelli neri. Ed è per sfatare questa diceria che è stato scelto proprio il giorno 17. Febbraio, inoltre, è il mese dell’Acquario, il segno zodiacale degli spiriti liberi, caratteristica spesso associata a questi felini, per natura selvatici ma anche grandi compagni e amici degli esseri umani.