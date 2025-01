Rubio sente Netanyahu: "Fermo sostegno a Israele"

L'ex ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, uscito dal governo Netanyahu, valuta l'accordo di cessate il fuoco con Hamas come un' "umiliazione nazionale". Ben-Gvir è tornato a manifestare la sua ferma opposizione alla tregua a Gaza dopo la diffusione di una notizia secondo cui l'esercito israeliano avrebbe ordinato ai soldati di rimuovere i graffiti nel centro di Gaza che potrebbero essere offensivi per i palestinesi. Per l'ex ministro della Sicurezza, il presunto ordine e' una "vergogna". In un post su X ha sottolineato che "questo non è solo uno sconsiderato accordo di resa, è anche un'umiliazione nazionale", aggiungendo che "dobbiamo fermare questa umiliazione e tornare immediatamente alla guerra e distruggere i nostri nemici".