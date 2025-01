Guerra Israele, Hamas: "Oggi i nomi dei 4 rilasciati di domani"

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato ieri con il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, rende noto in un comunicato la portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce. Rubio e Abdelatty "hanno affermato - si legge nella nota Usa - l'importanza della partnership strategica tra Stati Uniti ed Egitto per promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali. Il segretario Usa ha ringraziato il ministro degli Esteri egiziano per gli sforzi di mediazione del Cairo nel garantire il rilascio degli ostaggi e sostenere le consegne di assistenza umanitaria in tutta Gaza, e ha ribadito l'importanza di ritenere Hamas responsabile". Rubio ha sottolineato anche "l'importanza di una stretta cooperazione per promuovere la pianificazione post-conflitto per la governance e la sicurezza" dell'enclave palestinese. Bruce aggiunge che "Rubio e Abdelatty hanno discusso degli sviluppi in Siria e della necessità di impedire che venga utilizzata come base per il terrorismo o che rappresenti una minaccia per i suoi vicini".