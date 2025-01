Israele, Ben Gvir e altri due ministri lasciano governo Netanyahu

Come annunciato da giorni, il ministro della Sicurezza nazionale - con altri due ministri del suo partito nazionalista-religioso - ha detto addio all'esecutivo di Netanyahu, in segno di protesta per l'accordo di cessate il fuoco a Gaza

Dopo giorni di tensioni interne a Israele, per via dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, e altri due ministri del suo partito nazionalista-religioso, si sono dimessi dal governo di Benjamin Netanyahu, in segno di protesta. Ci si aspetta che tutti e sei i parlamentari di Potere Ebraico lascino la coalizione facendo perdere così al primo ministro la maggioranza parlamentare (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA).