Guerra Israele, media: "La tregua a Gaza è stata ritardata". LIVE

Tragua ritardata a Gaza. L'entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, inizialmente prevista per oggi alle 8:30 ora locale (le 7:30 in Italia), è stata ritardata poiché Hamas non ha ancora presentato l'elenco degli ostaggi da rilasciare durante la giornata, come richiesto da Israele.

Hamas ha ammesso che ci sono dei ritardi nella consegna della lista con gli ostaggi che saranno liberati dopo che Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il cessate il fuoco non inizierà finché Israele non riceverà i nomi dei tre che devono essere rilasciati oggi. In una dichiarazione rilanciata dal Times of Israel, il gruppo terroristico ha ammesso che ci sono stati dei problemi e ha reso noto che il ritardo è dovuto a "ragioni tecniche" ma ha "confermato l'impegno nei confronti dei termini dell'accordo di cessate il fuoco". In base all'intesa, Hamas era tenuta a fornire i nomi degli ostaggi almeno 24 ore prima del loro rilascio, previsto per oggi intorno alle 16,30.













