Israele, chi sono i primi 33 ostaggi che verranno liberati da Hamas

Introduzione

È stata resa nota la lista dei 33 ostaggi che saranno rilasciati durante la prima delle tre fasi dell'accordo di tregua per un cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza tra Israele e Hamas, che dovrebbe entrare in vigore il 19 gennaio (IL RACCONTO IN DIRETTA). Su questi primi rapiti che saranno rilasciati, Israele ha messo un paletto irrinunciabile: devono essere tutti vivi, nessuna salma. Tuttavia, sul punto c'è della confusione: non è chiaro chi di loro sia ancora effettivamente in vita e chi invece no. Dalle donne portate via dai kibbutz israeliani ai partecipanti rapiti durante il festival di Nova, ecco chi sono.