Emily Damari, Romi Gonen e Doron Steinbrecher sono libere. Le tre ragazze israeliane sono i primi ostaggi liberati da Hamas e hanno fatto ritorno in Israele. Un filmato trasmesso in diretta da Al Jazeera mostra Emily, Romi e Doron che, camminando da sole e senza bisogno di aiuto, arrivano nella piazza centrale di Gaza City e vengono consegnate alla Croce Rossa. Il tutto avviene in un’area gremita di miliziani che controllano il passaggio. Poco dopo la consegna, l’Idf ha confermato di aver ricevuto i tre ostaggi e che sono in buona salute.

Arrivo al centro di accoglienza



Il convoglio della Croce Rossa ha poi accompagnato le donne all'elicottero con cui sono state portate al centro di accoglienza allestito dall’Idf a Reem, in territorio israeliano. Qui sono state accolte dalle loro madri tra pianti, abbracci ed esultanza.