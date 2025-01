Accoltella passanti a Tel Aviv, aggressore ucciso. Polizia: terrorismo

L'aggressore, un 19enne di Tulkarem in Cisgiordania, entrato illegalmente in Israele, è stato neutralizzato dopo aver cercato di accoltellare dei passanti a Tel Aviv, ferendone uno gravemente. La polizia israeliana ha classificato l'aggressione come "attacco terroristico” ed è alla ricerca di eventuali complici

Un attentato, secondo quanto riferito dalla polizia israeliana, si è verificato in via Levontin a Tel Aviv, dove un uomo ha tentato di accoltellare dei passanti, ferendone uno che è stato portato in ospedale in condizioni gravi. Il portavoce della polizia ha confermato che l'aggressore è stato "neutralizzato" e l'attacco è stato classificato come "terroristico". Il responsabile, Salah Yahya, un 19enne di Tulkarem in Cisgiordania, è entrato illegalmente in Israele.