India, youtuber arrestato per essere sbarcato a North Sentinel

Ha raggiunto in gommone l’isola di North Sentinel, una delle isole Andamane nel golfo del Bengala. Ha provato ad attirare l’attenzione dei suoi abitanti (una delle tribù isolate più conosciute al mondo) e, non essendoci riuscito, ha visto bene di scendere a terra e lasciare sulla spiaggia una lattina di Coca-Cola e una noce di cocco. Mykhailo Polyakov, 24enne statunitense di origini ucraine, è stato arrestato dalla polizia indiana. L’isola, infatti, è stata designata riserva tribale protetta nel 1956 e visitarla è illegale. I Sentinellesi non hanno contatti significativi con il mondo esterno e, molto probabilmente, nessuna forma di immunità alle malattia che un visitatore potrebbe diffondere.

“Sconsiderato e idiota” il commento di Caroline Pearce, direttrice di Survival International, importante ONG per i diritti delle popolazioni indigene che ha sottolineato come “lui ha rischiato la vita ma soprattutto ha messo a rischio la vita della tribù. I Sentinellesi non hanno difese immunitarie contro le malattie del mondo moderno. Basterebbe un raffreddore per sterminarli“. Polyakov, che ha un canale YouTube con qualche centinaio di iscritti, aveva già provato altre due volte a raggiungere North Sentinel: la prima nell'ottobre 2024 e la seconda a gennaio 2025, senza successo. “I casi di influencer che provano a contattare le popolazioni isolate sono in aumento e rappresentano una minaccia seria” ha detto ancora la Pearce.