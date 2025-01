Oggi libere 4 soldatesse Idf. A Gaza sfollati tornano a casa. LIVE

Da oggi gli sfollati di Gaza potranno ritornare a piedi nel nord della Striscia senza armi e senza ispezione, o a bordo di veicoli attraverso il Corridoio Netzerim ma dopo accurati controlli, mentre a metà giornata ci sarà il secondo scambio previsto dall'accordo di cessate il fuoco. Hamas libererà 4 soldatesse israeliane sequestrate il 7 ottobre in cambio di 200 prigionieri nelle carceri israeliane tra cui alcuni classificati come pericolosi terroristi. Israele ha accettato la lista, denunciando però che avrebbero dovuto essere liberati prima i civili. Netanyahu ha intanto chiesto più tempo per lasciare il Libano. E chiede all' Unrwa di lasciare Gerusalemme entro fine mese.





