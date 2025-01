Trump lancia piano per Gaza: palestinesi in Egitto e Giordania. LIVE

Hamas ha violato l'accordo di cessate il fuoco a Gaza per la seconda volta questa notte, quando non ha fornito a Israele l'elenco dettagliato delle condizioni degli ostaggi destinati a essere rilasciati nell'ambito della seconda fase dell'intesa, in corso. Finora, sette ostaggi su 33 sono stati rilasciati come parte dell'accordo, in cambio di circa 300 "prigionieri di sicurezza" palestinesi. Secondo i termini dell'accordo - scrive il Times of Israel - Hamas avrebbe dovuto far sapere a Israele entro la fine della giornata di ieri quali dei restanti 26 ostaggi nell'elenco, tutti appartenenti alla cosiddetta categoria "umanitaria" di donne, bambini, anziani e infermi, sono vivi. Alti funzionari israeliani citati dai siti dei media ebraici hanno confermato che Gerusalemme non ha ricevuto l'aggiornamento e che la mancata fornitura rappresenta una violazione dell'accordo.