Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato ieri sera di aver raggiunto un accordo con Hamas per risolvereuna disputa sul rilascio degli ostaggi, affermando che la civile Arbel Yehud, il soldato Agam Berger e un terzo ostaggio senza nome saranno rilasciati giovedì, scrive il Times of Israel. Inoltre, sabato verranno liberati altri tre ostaggi, come previsto. Israele afferma inoltre di aver ricevuto da Hamas un documento in cui si afferma se i restanti ostaggi destinati al rilascio nella prima fase dell'accordo di cessate il fuoco siano ancora vivi. In cambio, l'IDF consente di nuovo il passaggio dei cittadini di Gaza verso la parte settentrionale della Striscia a partire da questa mattina.





Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: