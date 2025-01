Chi sono le quattro soldatesse israeliane che saranno rilasciate oggi

La terza soldatessa è Liri Albag, 19 anni. Recentemente, in occasione della ripresa dei negoziati a Doha, era apparsa in un altro video in cui raccontava di essere in ostaggio da 450 giorni. ''Cosa fareste se qui ci fosse un vostro familiare?'', aveva detto Albag, che secondo la famiglia appariva “irriconoscibile” nel filmato. L'ultima soldatessa è, infine, Naama Levy, 21 anni. Immortalata nei filmati del 7 ottobre mentre, ferita, indossava dei pantaloni insanguinati e aveva le mani legate dietro la schiena, Levy era stata trascinata su una jeep e trasportata nella Striscia. Secondo il padre, sarebbe stata tenuta lontana dalle altre ragazze in un tunnel a Gaza. Cresciuta in India, è stata una volontaria per le Nazioni Unite e la Croce Rossa, e ha fatto parte anche di Hands of Peace, un'organizzazione che promuove la pace tra i giovani israeliani e palestinesi