Guerra Israele, Tajani: "A breve i carabinieri partiranno per Rafah"

I carabinieri dovrebbero partire "a breve" per il valico di Rafah, nella Striscia di Gaza. Lo ha confermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue svoltosi a Bruxelles. "La missione militare che andrà a fare controllo a Rafah partirà da Vicenza con un volo militare. Ci sono italiani, spagnoli e francesi", ha spiegato. (GUERRA ISRAELE - HAMAS, SEGUI LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA)

La missione

La missione Eubam Rafah, che serviva per garantire una presenza terza al valico di Rafah, era stata momentaneamente sospesa quando è scoppiata la guerra a Gaza e adesso, una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, dovrebbe essere ripristinata. "Non è una missione molto numerosa ma è significativo che l'Europa vada al valico di Rafah", ha aggiunto Tajani, spiegando che qui opereranno anche i palestinesi. "Coinvolgere l'Anp anche per quanto riguarda il futuro della Palestina è la cosa migliore che si possa fare", ha poi concluso il ministro italiano.