Omicidio Thompson, Luigi Mangione si dichiara non colpevole

Il ventiseienne Luigi Mangione si dichiara innocente a tutte le accuse federali mosse per l’uccisione dell’amministratore delegato dell’UnitedHealthcare, Brian Thompson, avvenuta a New York nel dicembre scorso. In aula l'uomo, dopo la domanda del giudice distrettuale Margaret Garnett su come volesse dichiararsi, si è protratto in avanti verso il microfono a fianco dei suoi legali e ha pronunciato semplicemente “non colpevole”, per poi sedersi. La dichiarazione di non colpevolezza implica che dovrà affrontare il processo e i pubblici ministeri chiedono la pena di morte in caso di condanna.