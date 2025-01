Chi è Arbel Yehud, che doveva essere liberata ed è ancora a Gaza

C'è una ragazza tedesco-israeliana di 29 anni, Arbel Yehud, al centro di un duro scontro tra Israele e Hamas che ha portato allo stop del rientro degli sfollati a Gaza Nord. La giovane, che inizialmente doveva essere rilasciata domenica, è stata sostituita da Hamas all'ultimo minuto. Al suo posto è stata rilasciata Emily Damari. Secodo fonti del Movimento per il Jihad Islamico, Yehud collaborava con l’esercito israeliano ai programmi di ricerca aerospaziale e per questo non è stata consideata un ostaggio civile (che in quanto tale avrebbe avuto la priorità), bensì militare. "L'ostaggio civile israeliano Arbel Yehud è viva" ha fatto sapere Hamas garantendo che la ragazza verrà rilasciata. Nel frattempo Israele ha affermato che non consentirà ai palestinesi sfollati di tornare nel nord di Gaza finché non sarà liberata Yehud.