Gaza, le moschee riprese dal drone prima e dopo la guerra. VIDEO

La Moschea di Al-Hasan

La moschea è stata distrutta con un attacco dell’esercito israeliano il 16 novembre 2023. Secondo l'indagine di Euro-Med Human Rights Monitor, non vi è alcuna indicazione della presenza di obiettivi militari, elementi armati o oggetti all'interno della moschea o nelle sue vicinanze al momento dell'attacco. L'attacco è avvenuto mentre i civili si riunivano in preghiera e questo indica uno sforzo consapevole per infliggere il maggior numero di danni umani.

La Grande Moschea di Gaza, o Moschea di Omari

L’edificio era un vero e proprio reperto dell’antichità. Si ritiene che le sue origini risalgano ai tempi dell’età del ferro, utilizzato dai Bizantini come luogo di preghiera. Negli anni venne distrutta e ristrutturata da svariati popoli fino al 1925, quando dopo i bombardamenti della Prima Guerra, fu ricostruita e riutilizzata come luogo di preghiera musulmano. Nel 2023 è stata definitivamente distrutta.