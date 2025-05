La National Transportation Safety Board (NTSB) sta indagando sulla dinamica e sulle cause della collisione, mentre il sindaco di New York, Eric Adams, ha rassicurato che il ponte, costruito 142 anni fa, non ha subito gravi danni

Sono sbarcati a New York i membri dell’equipaggio della nave messicana che si è scontrata con il ponte di Brooklyn. La Cuauhtemoc, lunga 90 metri, ha colpito violentemente uno dei simboli della Grande Mela mentre navigava in acque turbolente. Nell’incidente hanno perso la vita due marinai e altri 19 sono rimasti feriti a causa della caduta dei tre alberi. La National Transportation Safety Board (NTSB) sta indagando sulla dinamica e sulle cause della collisione. Le immagini diffuse dai presenti sui social mostrano il veliero andare in retromarcia a tutta velocità, suggerendo una perdita di controllo da parte del capitano. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha rassicurato che il ponte, costruito 142 anni fa, non ha subito gravi danni.