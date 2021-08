1/12

Aumenta il numero dei pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in rianimazione: sono 511, secondo il bollettino del ministero della Salute del 27 agosto, 8 in più rispetto a ieri. Inoltre, sono 42 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore

GUARDA IL VIDEO: Iss: Rt a 1.01. Rischio moderato per 10 regioni