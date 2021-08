La casa di carta 5, il trailer dell'ultima stagione

L’ultima stagione , infatti, è stata suddivisa in due parti, ognuna composta da 5 episodi. La prima tranche arriverà il 3 di settembre, mentre la seconda verrà pubblicata a partire dal 3 dicembre prossimo. Il motto è: “Arrendersi non fa parte del piano.”

La Casa di Carta 5, la sinossi dell’ultima stagione - Parte I

La banda è nella Banca di Spagna da oltre 100 ore e il Professore è in pericolo. Come se non bastasse, sta arrivando un nuovo avversario: l'esercito. Lisbona è salva, ma il momento più tragico arriva quando la banda perde uno dei suoi componenti. Il professore viene catturato da Sierra e non ha un piano per poter scappare. Proprio nell’istante in cui tutto sembra essere perduto, entra a far parte dell’avventura il nemico più forte e potente di tutti, l’esercito.

La fine di quello che sarebbe dovuto essere il colpo del secolo è prossima. Una formidabile rapina si trasformerà presto in una vera e propria guerra, in cui non mancheranno colpi di scena, azione e qualche “momento nostalgia”.