Leonardo DiCaprio, la reunion con Kate Winslet

Cinema

L'11 novembre il divo di Hollywood, uno dei più amati della storia del cinema e volto di decine di film da Titanic a Revenant - Redivivo, ha compiuto 50 anni. Grande conquistatore e amante del riserbo, ha frequentato alcune delle donne più belle del mondo, ma finora non si è mai sposato e non è mai diventato papà

Leonardo DiCaprio ha compiuto 50 anni. L'attore, uno dei più amati della storia del cinema, ha recitato in decine di film, da Titanic a Revenant - Redivivo, per il quale nel 2015 ha vinto il premio Oscar come Miglior attore protagonista. Il divo di Hollywood è anche un attivista e un grande conquistatore, tanto da aver frequentato alcune delle donne più belle del mondo. Finora non si è mai sposato, non è mai diventato papà e sembra non aver mai avuto relazioni con ragazze che avessero più di 25 anni