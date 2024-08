The Spot, Kate Winslet protagonista di una nuova serie tv

"Quando una chirurga di successo (Winslet) e suo marito insegnante iniziano a sospettare che lei possa essere responsabile della morte di un bambino in un incidente con omissione di soccorso, la loro ricerca della verità si trasforma in una spirale di sospetti crescenti e oscuri segreti, mettendo alla prova la loro risolutezza e la loro relazione mentre affrontano la possibilità di una colpa nascosta e un tradimento”, così si legge nella descrizione ufficiale della serie.

Kate Winslet reciterà in una nuova serie di Hulu scritta da Ed Solomon e prodotta da A24. Lo show si intitola The Spot e ha ricevuto un ordine diretto per la produzione da parte della piattaforma di streaming Hulu.

Anche Kate Winslet avrà più di un ruolo nella produzione: la diva non solo sarà l’attrice protagonista ma anche la produttrice esecutiva, producendo lo show attraverso la sua casa di produzione Juggle Productions. A24 è lo studio principale in co-produzione con 20th Television.

Un’icona di Hollywood ma inglese

Kate Elizabeth Winslet è un'attrice britannica, nata a Reading il 5 ottobre 1975.

Ottenne la sua prima candidatura all'Oscar all’età di vent'anni, per la sua interpretazione in Ragione e sentimento (1995).

L’apice del successo arrivò nel 1997, quando si calò nel ruolo di protagonista femminile nel colossal Titanic (1997), che all'epoca divenne il film di maggior successo commerciale di tutti i tempi. Anche le sue interpretazioni successive l’hanno consacrata a mostro sacro della recitazione, facendole ottenere il favore della critica. Parliamo di film come Iris (2001), Se mi lasci ti cancello (2004), Neverland (2004), Little Children (2006), Revolutionary Road (2008), Carnage (2011), La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel (2017) e nelle serie televisive Mildred Pierce (2011) e Omicidio a Easttown (2021), per citarne alcuni.

Winslet ha ricevuto sette candidature agli Oscar, aggiudicandosi il riconoscimento come migliore attrice per il suo ruolo in The Reader (2008). Durante la sua rosea carriera le sono stati attribuiti cinque Golden Globe, cinque Premi BAFTA, quattro Screen Actors Guild Awards, due Critics Choice Awards e un Premio César. Avendo vinto anche un Grammy Award (nella categoria “miglior album parlato per bambini”) e due Premi Emmy, Kate Winslet è annoverata fra i pochi artisti che hanno conseguito almeno tre dei quattro maggiori riconoscimenti statunitensi nell'ambito dello spettacolo. Nel 2012 l'attrice è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico.