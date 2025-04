Spider-Man: Brand New Day, rivelata la data di uscita

Spider-Man: Brand New Day debutterà il 31 luglio 2026 . Tom Holland ( FOTO ) ha dichiarato: “Lo so che vi abbiamo lasciato con un enorme cliffhanger alla fine di Spider-Man: No Way Home, quindi Spider-Man: Brand New Day sarà un nuovo inizio. È esattamente quello. Questo è tutto ciò che posso dire”. Massimo riserbo sui dettagli della sinossi.

Spider-Man: Brand New Day segnerà un importante record per Tom Holland che diverrà l'attore ad aver interpretato più volte l’Uomo Ragno sul grande schermo, ricordiamo Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: No Way Home e altri film come Avengers: Infinity War.