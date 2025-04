Sanremo Junior, all'uzbeka Yasmina Husniddinova il Grand Prix 2025

La giovane cantante di 11 anni si è aggiudicata la vittoria con S'il suffisat d'aimer di Celine Dion. Premi anche per l'argentina Fiorella Valentina Concepcion Gerardi, l'italiano Eric Kroci e l'indonesiana Carissa Angel Indyra Putri

Venticinque giovanissimi cantanti si sono esibiti al teatro Ariston di Sanremo, ognuno in rappresentanza di una nazione diversa. Yasmina Husniddinova ha gareggiato con S'il suffisait d'aimer, noto successo di Celine Dion, incontrando il favore unanime della giuria presieduta dal colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, direttore della banda nazionale della Guardia di Finanza.

Gli altri premi

All'argentina Fiorella Valentina Concepcion Gerardi, con il brano La forza, è andato il Prix Committee SanremoJunior. A consegnarlo è stato il vicepresidente di SanremoJunior, Dennis Alberti. Il premio dello Studente (votato da oltre cento alunni delle scuole della provincia presenti in sala) è stato assegnato all'italiano Eric Kroci, cantautore quattordicenne di Vignola (Modena) con la sua In un mondo diverso. Il premio "Alice Artemis Viganò" (in memoria della giovane clarinettista della SanremoJunior Orchestra, scomparsa prematuramente), decretato dai musicisti della stessa orchestra condotta dal maestro Alessandro Scaglione, è andato invece alla finalista dell'Indonesia, Carissa Angel Indyra Putri, 14 anni, con Royals.