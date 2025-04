Elodie, il nuovo album "Mi Ami Mi Odi" esce il 2 maggio

Elodie ha suonato il gong per il preorder di Mi Ami Mi Odi, il singolo che apre ufficialmente il capitolo della sua storia musicale legato al nuovo album, che prende il nome proprio da questo brano, in uscita a mezzanotte di venerdì 4 aprile. Il singolo anticipa di poco meno di un mese l'uscita dell'album, già attesissimo, che include le ultime canzoni pubblicate dalla cantante. In attesa di conoscere la tracklist dell'album, conosciamo già alcune delle dodici tracce che lo compongono. C'è la title track Mi Ami Mi Odi, poi Dimenticarsi alle sette , il pezzo presentato in gara al Festival di Sanremo 2025, ma anche Black Nirvana - il singolo lanciato nell'estate 2024 - e Feeling , realizzata con Tiziano Ferro. Il singolo Mi Ami Mi Odi è prodotto da Dardust e fonde sonorità pop, elettroniche e orchestrali. Per Elodie è una nuova esplorazione di un sound personale che le permette di andare oltre i generi musicali. Con la canzone esce anche il videoclip firmato da Attilio Cusani, che ha alle spalle lavori d'impatto, dal videoclip di Tuta Gold di Mahmood a quello di Diamanti Grezzi di Clara e quello de L'addio dei Coma_Cose.

Il nuovo album, il cinema, la tv

Un singolo, un nuovo album, due mega show che si annunciano imperdibili (al Maradona di Napoli Elodie è la prima donna in assoluto ad esibirsi su palco per una data tutta per sé), un film nelle sale, Gioco pericoloso di Lucio Pellegrini, altri in arrivo (vedi Fuori di Mario Martone, dove recita con Valeria Golino e Matilda De Angelis). Elodie, da vera protagonista del mondo dello spettacolo, non si ferma mai.

Lunedì 31 marzo è stata co-conduttrice della prima puntata del GialappaShow, in onda con la nuova stagione in prima serata su Tv8, una partecipazione che ha messo in risalto il lato divertente della cantante che ha approcciato il palco con la consueta ironia.

Elodie non ha solo supportato il Mago Forest nella conduzione, ha anche duettato con i volti del cast dello show.

Già virali le sue esibizioni: da quella acrobatica sul palo da pole dance con Brenda Lodigiani nei panni della cantante Annalaisa, a quella con Giovanni Vernia, alter ego di Achille Lauro per una parodia del vero duetto sanremese della cantante col cantautore di Incoscienti giovani.