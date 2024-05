Elodie, la nuova era parte dal singolo Black Nirvana

Elodie annuncia Black Nirvana, disponibile da venerdì 31 maggio, il nuovo singolo scritto da Jacopo Ettorre, Federica Abbate, la stessa Elodie e ITACA, il team che ne ha curato anche la produzione. Online il a mezzanotte dell'ultimo giorno del mese anche il videoclip ufficiale del brano.



Dopo un 2023 da protagonista con diversi successi musicali e non, 2 progetti discografici (l’album Ok. Respira + il clubtape Red Light) e il tour sold out nei palasport Elodie Show 2023, prodotto da Vivo Concerti, Elodie sta lavorando a tanta nuova musica. Black Nirvana è solo il primo assaggio del nuovo lavoro e apre a una nuova era della popstar italiana.