Elodie in concerto negli stadi, le date del tour di Milano e Napoli

Spettacolo

Elodie Show 2023, il tour più glamour di sempre. I look dei concerti

I live nei palazzetti, spettacoli in cui musica e moda interagiscono in maniera straordinaria, sono la prova dell'approdo della cantante romana nel pantheon delle popstar internazionali, un balzo fatto su tacchi alti e con abiti personalizzati, tanti e tutti diversi per ogni data. Tra pelle, body sgambatissimi, stivali cuissardes, corsetti e leggings luccicanti, impazza lo “stile Elodie” A cura di Vittoria Romagnuolo

Elodie esordisce sul palco del Palapartenope di Napoli, che ha ospitato la prima data della tournée Elodie Show 2023, con un trench in pelle, stivali alti e stringati e intimo in evidenza sotto un body in mesh tutto loghi. Il pubblico non si aspettava niente di meno dalla cantante che ha fatto dello stile sexy, griffato e ribelle un marchio di fabbrica. I suoi look rafforzano il senso dei brani e definiscono lo spirito di ogni blocco dello show. Si parte con Fendi, un look realizzato in esclusiva per lei da Kim Jones

Elodie è la stella dark e glamour al centro di un palco invaso delle luci rosse evocate nel clubtape Red Light. Per questo tour Alba Melendo, la nuova stylist della cantante, ha costruito un guardaroba vastissimo che alterna creazioni di grandi brand internazionali ad altre di artisti meno noti o emergenti. L'operazione creativa è una enorme vetrina internazionale per il Made in Italy