Elodie è tornata. Dopo il sold-out del tour nei palasport, una pausa per lavorare su nuovi progetti e una memorabile apparizione sul red carpet della 77ª edizione del Festival di Cannes , venerdì 31 maggio la cantante ha pubblicato il nuovo singolo Black Nirvana. Scritto in collaborazione con Jacopo Ettorre, Federica Abbate e ITACA, il brano dalle sonorità pop-dance si candida come hit più cantata e ballata dell’estate e arriva accompagnato da un videoclip che mostra Elodie con un look inedito . Nelle prime scene la popstar sfoggia un sensuale abito bianco asimmetrico in tulle trasparente, lo stesso indossato nelle foto tra le dune di sabbia che pochi giorni fa avevano anticipato l’uscita del singolo. Colpiscono soprattutto la chioma rosa, che ricorda le origini di Amici, il make-up tracciato con un eyeliner fucsia e le sopracciglia decolorate e quasi invisibili. Black Nirvana anticipa un nuovo album di inediti e, forse, due concerti agli stadi San Siro di Milano e Maradona di Napoli nel 2025 , annunciati a sorpresa da alcuni cartelloni che sono stati affissi nelle due città ma non ancora confermati da Elodie.

TESTO E SIGNIFICATO

"Il titolo Black Nirvana evoca il raggiungimento del nirvana in un contesto notturno, dove la sensualità e un altissimo livello di piacere rendono “la notte più chiara” aprendo un nuovo orizzonte sensoriale", ha spiegato il songwriter Jacopo Ettorre.

Ecco il testo del brano:

Ancora un’altra notte mi seduce

L’ombra del tuo corpo in controluce

Il tuo vestito Met Gala

Luna bianca mandala

Partirà così

Finirà così

Ma giurami che non mi dirai

C’est la vie

Dai vicoli allo Skyline

Fino a qui è così

Che tu shake

Io negli occhi di lei

Tu negli occhi di lui

Proprio dove ti vorrei incontrare

Un brivido sale

Lungo tutta la mia spina dorsale

E poi scendo giù nel mare

Che hai dentro ma mi perdo tra infinito e scale

Che hai tu che mi fai ballare

Oltre ogni mio orizzonte sensoriale

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Pioverà sopra le tue labbra desertiche

Ti ritroverai in un attimo in un’enigma di Chirico

Ubriachi in un attico per strada

Luce verde di giada

Partirà così

Finirà così

Ma giurami che non mi dirai

C’est la vie

Dai vicoli allo Skyline

Fino a qui è così

Che tu shake

Io negli occhi di lei

Tu negli occhi di lui

Proprio dove ti vorrei incontrare

Un brivido sale

Lungo tutta la mia spina dorsale

E poi scendo giù nel mare

Che hai dentro ma mi perdo tra infinito e scale

Che hai tu che mi fai ballare

Oltre ogni mio orizzonte sensoriale

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Senza me tu non resisti un’ora

Senza me tu non resisti ancora

E poi scendo giù nel mare

Che hai dentro ma mi perdo tra infinito e scale

Che hai tu che mi fai ballare

Oltre ogni mio orizzonte sensoriale

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana