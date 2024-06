Elodie, il look coi capelli rosa, le star che hanno provato il trend

La popstar italiana ha sorpreso i fan con un nuovo, seducente ed estroso hairlook che per lei non è una novità. I capelli rosa sono una vera ossessione per le celebrità, specie quelle d'Oltreoceano. Non si contano, infatti, le star che, fin dai primi anni del Duemila, hanno aggiunto questo tocco di colore al proprio stile quotidiano. Ecco una carrellata di chiome rosa memorabili sfoggiate nella quotidianità, sul palco e anche sul tappeto rosso