La stagione che sta per iniziare sarà caratterizzata da una estrema libertà in fatto di hairstyle. Le pettinature del momento sono mosse, vaporose, seducenti. Il bob, in cima ai desideri di tutti negli ultimi due anni, non scompare ma cambia forma e lunghezza. Per chi vuole darci un taglio, invece, c'è l'imbarazzo della scelta. Le nostre ispirazioni preferite dalle passerelle



A cura di Vittoria Romagnuolo