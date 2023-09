2/15 BFA Courtesy Michael Kors

La Spring/Summer 2024 targata Michael Kors è una collezione dedicata alla città ma profondamente intrisa dallo spirito vacanziero. Non a caso lo scenario metropolitano che fa da cornice al fashion show all'aperto è l'iconico scorcio del Domino Park di Brooklyn che si affaccia sull'East River, opportunamente decorato con fiori e rampicanti fucsia. Tra le prime ad uscire in passerella, la top model Vittoria Ceretti con un caftano in pizzo e la nuova borsa a paniere, la Julie Bag