New York Fashion Week, gli scatti nel backstage di Bella Hadid

La top model ha disertato le passerelle della settimana della moda della Grande Mela per dedicarsi ad altri progetti di cui ha offerto un'anticipazione su Instagram, come sempre spontanea e senza filtri

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Mentre sono in corso gli eventi della Fashion Week di New York, con le sfilate che si terranno ancora per qualche giorno, Bella Hadid è tornata sui social per aggiornare i suoi follower che certamente l'avrebbero voluta più presente sulle passerelle, dal momento che il suo coinvolgimento in un fashion show corrisponde quasi sempre a un momento da ricordare - tra i più recenti, senz'altro la realizzazione dello spray dress da Coperni lo scorso autunno).

La top model è impegnatissima con altri progetti di cui ha condiviso i retroscena su Instagram dove sono apparse alcune foto da set non meglio precisati. Per San Valentino, nuove foto sono state diffuse sul profilo di Kin Euphorics, il marchio di bibite da lei creato qualche anno fa ma non si tratta degli unici contenuti postati dalla ventiseienne.



I post di San Valentino di Bella Hadid approfondimento Bella Hadid, l'abito spruzzato sul corpo sfila a Parigi. VIDEO Come molte star dei social da milioni di follower, Bella Hadid si è sentita particolarmente coinvolta dal giorno di San Valentino, festività che è stata celebrata con largo anticipo dalle sue bevande Kin Euphorics, drink creati per arricchire la mente e il corpo con ingredienti naturali e non. La Hadid, in giacca di velluto rosa shocking, ha posato con un drink in tinta ma l'esplosione di rosso e post a tema amoroso ha invaso anche il suo profilo personale dove è apparsa una raccolta di foto con nulla in comune a parte il tema del cuore, un insieme ironico e tenero al tempo stesso. Prima di questo post la Hadid ne aveva condiviso un altro contenente un messaggio più importante e che le sta a cuore, dal momento che è statunitense ma ha origini palestinesi. Il soggetto è un dolcetto a forma di cuore con un gioco di parole immediato: “Will you free my Palestine?” in luogo di “Will you be my Valentine?”, per non dimenticare neppure in quest'occasione la causa palestinese che la Hadid sostiene da sempre.



Le foto del backstage GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Non ci sono troppe foto che la ritraggono in passerella, né abbondanza di scatti posati e patinati (che certamente non le mancano) sul profilo di Bella Hadid. Da vera esponente della Generazione Z, la modella ama condividere scatti spontanei, non lavorati e tanto meno esteticamente perfetti. I fan della top model sanno che sul suo profilo Instagram, come pure su TikTok, Bella condivide solo foto prese apparentemente a caso per mostrare al pubblico la sua vita vera, quella di una persona normale con imperfezioni e debolezze. Ecco perché piacciono così tanto i post, come l'ultimo carosello di foto, in cui si mostra sdraiata sul pavimento del camerino (probabilmente dopo un'intensa sessione fotografica), o quella in cui si copre il seno nudo con le braccia mentre si fa aiutare da alcuni assistenti a sfilarsi dei pantaloni forse troppo attillati. Bella punta all'effetto verità che è più apprezzato dai suoi coetanei e dai suoi ammiratori ancora più giovani di lei che, non a caso, stanno abbandonando i social media più popolari, Instagram compreso, a favore di altri modi per comunicare con gli altri sempre meno battuti e istantanei (vedi BeReal).



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid)