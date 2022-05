Il rosa Valentino è il nuovo trend, scopri come lo indossano le star

Mentre il celebre stilista ha di recente compiuto 90 anni, il suo PP Pink si impone come nuovo trend della Primavera Estate 2022. La sfumatura brillante che abbiamo ammirato sui red carpet più prestigiosi delle ultime settimane, conquista le celeb di tutto il mondo. Non solo Zendaya e Laura Pausini che per l'Eurovision Song Contest in corso ha scelto di vestire tre abiti di questo colore disegnati da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della storica Maison. Scopri le altre star nella gallery