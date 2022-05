Laura Pausini all'Eurovision 2022: i look di Valentino in anteprima

In anteprima online per Vogue i tre abiti che indosserà per la prima serata la presentatrice dell'Eurovision Song Contest. La Regina del pop italiano si è affidata all'amico stilista Pierpaolo Piccioli

Tre abiti rosa ma non un rosa qualsiasi, bensì PP Pink quella sfumatura intensa e brillante che abbiamo imparato a conoscere tra le recenti sfilate e i red carpet più fotografati delle ultime settimane. Laura Pausini , regina del palco dell' Eurovision Song Contest , per la prima semifinale in programma stasera 10 maggio sfoggerà tre look monocolore firmati Maison Valentino , disegnati per lei da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della storica casa di moda italiana. Per la popstar si tratta di un brand indossato molte volte per le occasioni che contano. Con questi abiti sgargianti sarà ancora più padrona della scena.

Laura Pausini in Valentino PP Pink per la prima semifinale

Sarà Valentino il brand che indosserà per la serata d'esordio Laura Pausini, la donna del trio scelto per la conduzione della prestigiosa kermesse internazionale ospitata, come è noto, dalla città di Torino. I fan e gli osservatori avevano già parecchi indizi sulla preferenza della cantautrice dal momento nell'ultimo appuntamento con la stampa aveva scelto un tailleur Valentino color PP Pink, il rosa ideato da Piccioli per la sua ultima collezione presentata lo scorso marzo. La conferma è arrivata da Vogue Italia che, in esclusiva, presenterà al pubblico ogni giorno in anteprima gli abiti della presentatrice. Le foto, complete di bozzetti dello stilista, svelano anche altri dettagli del look, compreso il make-up, straordinariamente in tinta col resto.