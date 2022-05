Eurovision 2022, look e momenti più belli della prima semifinale FOTO

16/16 ©Getty

Uno sguardo al trio di presentatori che torna con un cambio d'abito. Dopo il dress dalle linee essenziali, Laura Pausini torna col look annunciato interamente in paillettes con super spacco, scarpe con cinturino e plateau, calze in tinta, ancora una creazione personalizzata in tonalità PP Pink by Pierpaolo Piccioli designer della Maison Valentino. Mika è in azzurro, anche lui Valentino, mentre per Alessandro Cattelan ancora un cambio scuro griffato Giorgio Armani selezionato dalla stylist Rebecca Baglini