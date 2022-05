Eurovision 2022, Brividi è il brano più ascoltato su Spotify

La canzone vincitrice di Sanremo totalizza 77 milioni di ascolti sulla piattaforma di streaming musicale ed è primo in 28 Paesi sui 40 partecipanti alla rassegna. Numeri che fanno sperare in una doppietta italiana dopo il successo di un anno fa dei Maneskin Condividi

Secondo i bookmaker, i favoriti per la vittoria finale dell’Eurovision Song Contest (LO SPECIALE) che si apre stasera a Torino sono gli ucraini della Kalush Orchestra, ma se si parla di qual è il brano più ascoltato al mondo su Spotify tra quelli in gara, la musica cambia. Il primato, infatti, spetta a Mahmood e Blanco con Brividi, canzone vincitrice di Sanremo e capace di intercettare il gradimento degli ascoltatori di tutto il mondo con ben 77 milioni di ascolti in streaming.

Gli ascolti su Spotify vedi anche Blanco e Mahmood sono Jack e Rose di Titanic per l'Eurovision 2022 Mahmood e Blanco totalizzano numeri cinque volte superiori rispetto a Hold Me Closer della svedese Cornelia Jakobs e De Deipte di S10, in gara per i Paesi Bassi, e sono in vetta alle classifiche di Spotify in 28 dei 40 Paesi che partecipano all’Eurovision. Numeri che autorizzano a sperare in un bis italiano dopo il successo di un anno fa dei Maneskin con Zitti e Buoni, che all’epoca fu la canzone più ascoltata tra marzo e maggio.

ACHILLE LAURO SECONDO IN ITALIA vedi anche Eurovision 2022, i cantanti in gara sul Turquoise Carpet di Venaria L’altro italiano in gara, Achille Lauro, che rappresenterà San Marino, porta sul palco Stripper, che è la seconda canzone più ascoltata in Italia su Spotify, sebbene sembri godere di meno attenzione all’estero. Sempre in Italia vanno forte Halo di LUM!X feat. PIA MARIA (Austria), SloMo di Chanel (Spagna) e solo quinta Stefania della Kalush Orchestra.