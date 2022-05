5/41 ©Getty

Conosciutissima in Italia per la sua partecipazione ad Amici di Maria de Filippi, ma anche ai numerosi featuring con cantanti nostrani, Emma Muscat, in gara per Malta con I Am What I Am ha scelto un bellissimo abito total white con dettagli argento da vera dea

Eurovision Song Contest 2022, il programma e tutto quello che c'è da sapere