Eurovision 2022, la Spagna arriva a Torino con Chanel: canta SloMO

Eurovision Song Contest, il programma e tutto quello che c'è da sapere

Chanel Terrero, cantante, ballerina e attrice nata all’Havana (Cuba) nel 1991 e cresciuta in Spagna dai suoi quattro anni. Studia danza classica, jazz, ginnastica ritmica, canto e interpretazione a partire dai 6 anni. Inizia la carriera musicale e teatrale all’età di 16 anni nei musical de “Il re leone” e “Mamma mia!”. Alcuni dei musical più importanti di cui ha fatto parte: “Flashdance”, “The Bodyguard”, “Hamilton fever”, “NME” e tanti altri. Il pubblico l’ha apprezzata inoltre come voce principale e ballerina di alcuni importanti show sui principali canali TV spagnoli, tra cui “liocorni Ibiza 2011”, “Delizia” a “Starlite Marbella”. Fondamentale la partecipazione come ballerina insieme a Shakira al Gala degli EMAS del 2010. Molto nota anche come attrice in serie TV come “Il Segreto”, Águila Roja" (RTVE), Wake Up" (RTVE), "Gym Tony", "El Continental" (RTVE), "Cupido" (RTVE), "El Inmortal”. Al cinema il suo ruolo principale nel film di Agustí Villaronga's "El Rey de la Habana". Attualmente si sta preparando per il nuovo musical di Nacho Cano “Malinche”.