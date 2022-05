Eurovision Song Contest, il programma e tutto quello che c'è da sapere

Ci stiamo avvicinando sempre di più a uno degli eventi più importanti in Italia di questo 2022. Il riferimento è all’Eurovision Song Contest, il festival europeo della musica che si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio, sviluppandosi però su tre serate. Come avviene da regolamento, dopo la vittoria della passata edizione dei Maneskin, l’Italia è divenuta Paese organizzatore della kermesse 2022, dedicata alla pace e condotta per l’occasione da due cantanti di fama mondiale come Laura Pausini e Mika, insieme ad Alessandro Cattelan. Per pubblicizzare l’evento, è stato diffuso su Youtube una promo speciale: l’esibizione della Rockin’1000, la band più numerosa al mondo, che intona la tradizionale sigla (il Te Deum) in chiave rock.