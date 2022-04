Eurovision 2022, lo spot: i Rockin’ 1000 suonano il Te Deum. VIDEO

È arrivato in TV lo spot del Eurovision Song Contest 2022 registrato in Piazza San Carlo a Torino con Rockin’ 1000. Il collettivo musicale più numeroso al mondo si esibisce sulle note di Te Deum in chiave decisamente rock Condividi

Ha finalmente debuttato sulla prima rete nazionale italiana e sulle principali emittenti televisive europee, lo spot ufficiale di Eurovision Song Contest 2022 che vede come protagonista il meglio della musica di Rockin’ 1000. La band più numerosa al mondo è stata ripresa durante l’esibizione di inizio aprile in Piazza San Carlo a Torino, sulle note di Te Deum, la celebre sigla dell’Eurovisione, rivista per l’occasione in un’inedita chiave rock.

Cosa mostra lo spot di ESC 2022 con Rockin’1000 approfondimento Eurovision Song Contest, l'ordine delle esibizioni delle semifinali Lo spot di ESC 2022 in onda in televisione su tutte le principali emittenti europee, per annunciare l’arrivo della kermesse musicale, si apre con una bellissima inquadratura sulla torinese Piazza San Carlo e sul Tricolore che sventola nel cielo azzurro della città che, grazie alla vittoria dei Maneskin nell’edizione 2021, ospiterà la prossima edizione dello show (in programma al Pala Olimpico o Pala Alpitour). L’inizio del Te Deum, rock version, è con un coro di archi reso subito ben più energico dall’intervento di chitarre e bassi, così come della batteria. Musicisti da tutta Europa e dal mondo, si esibiscono insieme, sotto gli occhi del pubblico presente davanti al meraviglioso palco a cielo aperto. Non visibile nello spot ufficiale dell’Eurovisione, ma apprezzatissima dai presenti anche l’esibizione degli oltre 500 musicisti di Rockin’ 1000 - tra vocalist, bassisti, batteristi e chitarristi – sulle note di Give peace a chance di John Lennon, in un sentito inno di pace e attimo di raccoglimento in ricordo della popolazione ucraina vittima di guerra.

Lo spot con Rockin’ 1000 annuncia l’arrivo di ESC 2022: quando e dove vedere il contest canoro approfondimento Eurovision 2022, Il Volo ospite alla semifinale canta il Grande Amore Nella parte finale della performance di Rockin’ 1000 sulle note di Te Deum, dal cuore di una batteria parte la vera anima di Eurovision Song Contest 2022 con la presentazione del logo ufficiale della kermesse e dei nomi dei suoi tre conduttori che, ricordiamolo, saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Eurovision Song Contest sarà in diretta sulla principale rete nazionale di Rai 1 nelle serate di semifinali di martedì 10, giovedì 12 e con la finalissima di sabato 14 maggio 2022, dalle ore 20.40. Per l’Italia è caccia alla seconda vittoria consecutiva grazie al duo Mahmood e Blanco, anche se non mancherà il sostegno per Achille Lauro ed Emma Muscat, che rispettivamente gareggiano per San Marino e Malta.