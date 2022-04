Eurovision 2022, Il Volo ospite alla semifinale canta il Grande Amore

Il Volo è il nuovo ospite annunciato da Rai per la 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Giovedi 12 maggio, il trio, composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, sarà tra i protagonisti della seconda semifinale con “Grande Amore”, il singolo che, nel 2015, quando il Volo ha rappresentato l’Italia nella 60ma edizione dell’evento, si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto. Allora l’esibizione risultò la più vista della serata, a riprova dell’entusiasmo e dell’affetto del pubblico eurovisivo nei confronti di tre grandi ambasciatori della musica italiana nel mondo, che torneranno sul palco dell’Eurovision per una nuova emozionante performance.