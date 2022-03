Eurovision Song Contest, l'ordine delle esibizioni delle semifinali

La sessantaseiesima edizione dell’Eurovision Song Contest verrà aperta dall’Albania. Nelle scorse ore la produzione della kermesse ha annunciato l’ordine di uscita degli artisti in gara nelle due semifinali in programma martedì 10 e giovedì 12 maggio. Due serate che non riguardano l'Italia, già qualificata per la finale del 14 maggio, quando Mahmood e Blanco canteranno la loro Brividi esibendosi per noni.