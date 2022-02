I The Rasmus, vincitori della selezione nazionale Uuden Musiikin Kilpailu, saranno in gara nella seconda semifinale con il brano Jezebel

Sabato 26 febbraio i The Rasmus hanno conquistato il gradino più alto del podio della selezione nazionale Uuden Musiikin Kilpailu 2022 ottenendo il diritto di rappresentare la Finlandia all’imminente competizione musicale.

Si avvicina sempre di più la sessantaseiesima edizione dell’ Eurovision Song Contest , in programma a Torino il 10, 12 e 14 maggio con la conduzione di Laura Pausini , Alessandro Cattelan e Mika .

Eurovision Song Contest, i The Rasmus in gara con Jezebel

Cresce sempre di più l’attesa per la nuova edizione dell’evento che nel corso degli anni ha lanciato alcuni degli artisti più famosi e amati a livello internazionale: da Celine Dion agli ABBA passando per i Måneskin (FOTO), vincitori nel 2021 con Zitti e buoni, canzone divenuta una hit in tutto il mondo.