Eurovision, Achille Lauro canterà per San Marino alla finale di Torino

Il cantante ha vinto la prima edizione di "Una Voce per San Marino" e nel capoluogo piemontese, dal 10 al 14 maggio, incontrerà anche Mahmood e Blanco, che gareggiano per l'Italia dopo la vittoria con Brividi all'ultimo festival di Sanremo

Achille Lauro, superfavorito alla vigilia e in pole anche per i bookmakers, con Stripper ha vinto la prima edizione di “Una Voce per San Marino” e parteciperà come rappresentante della Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. All'Esc incontrerà di nuovo, tra gli altri, il duo composto da Mahmood e Blanco, portacolori dell'Italia e vincitori con Brividi dell'ultimo festival di Sanremo, dove Lauro si è piazzato 14° con Domenica.

Il podio leggi anche Eurovision 2022, Mahmood e Blanco vincitori secondo i bookmaker Lauro è stato scelto da una giuria guidata da Mogol nella serata finale al Teatro Nuovo di Dogana trasmessa da San Marino Rtv, tra gli organizzatori della manifestazione con Media Evolution e la Segreteria di Stato per il Turismo. Al secondo posto il dj Burak Yeter con Alessandro Coli (tra i big con More than you), terzo l'emergente Aaron Sibley dal Regno Unito (Pressure). Ospiti della finalissima Albano Carrisi e Mirko Casadei per un omaggio al padre Raoul.

Gli altri artisti in gara leggi anche Eurovision 2022, i conduttori saranno Laura Pausini, Mika e Cattelan La partecipazione a "Una Voce per San Marino" era aperta a big ed emergenti "senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato per il concorso". Tra i big in lizza - presentati dall'artista italo-eritrea Senhit, che ha rappresentato San Marino lo scorso anno con Adrenalina, e dal conduttore israeliano Jonathan Kashanian - anche Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis con il batterista della Formula 3 Tony Cicco e la band romana Deshedus, l'ex tronista Francesco Monte, Cristina Ramos, vincitrice di Got talent Espana e La Voz Mexico, Matteo Faustini, vincitore del Premio Lunezia per le "nuove proposte" di Sanremo 2020, e Fabry & Labiuse feat. Miodio, primi partecipanti per San Marino all'Eurovision nel 2008. Ha dato invece forfait per motivi di salute il rapper Blind, fra i protagonisti di X-Factor 2020. Nove anche i cantanti emergenti in gara: oltre ad Aaron Sibley, Camille Cabaltera, Basti, Vina Rose, Alessia Labate, Mericler (Maria Chiara Leoni), Kurt Cassar, Elena & Francesco Faggi, Mate.

