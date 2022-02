Eurovision 2022, i conduttori saranno Laura Pausini, Mika e Cattelan

I tre artisti, tutti con esperienza in tv

approfondimento

Sanremo 2022, gli abiti più belli della seconda serata. FOTO

L'esibizione dal vivo di Laura Pausini con il nuovo brano Scatola è stata il preludio di un momento molto atteso per il pubblico italiano e internazionale. L'artista romagnola è la prima a occupare il palco dell'Ariston per un blocco che si concluderà con l'arrivo di Mika e di Alessandro Cattelan che raggiungono l'artista per salutare il pubblico della kermesse. Amadeus, che introduce i tre personaggi, sottolinea il valore internazionale dei futuri presentatori. Mika e Laura Pausini sono già volti molto noti del panorama musicale globale. Amatissimi dal pubblico, ciascuno con una carriera ultradecennale alle spalle, hanno già esperienza di conduzione televisiva grazie alla loro partecipazione a show in prima serata nella tv italiana. Alessandro Cattelan è nato come presentatore di format musicali e in questo ambito ha accresciuto la sua popolarità, presentando X Factor per 10 anni.