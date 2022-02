Sanremo 2022, le pagelle della seconda serata del Festival

SANREMO 2022, I MOMENTI PIÙ BELLI DELLA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL





Sangiovanni – Farfalle - Voto 7

Sembra il capitano Achab a una festa di matrimonio con quei toni confetto pastellati. Sanremo non è Malibù, basta osservare il colore del mare, ma per lui non fa differenza. Le sue Farfelle volano alte sull'Ariston. Altro che tapparelle chiuse, spalanchiamole che è più facile non stare più nella pelle.



Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia - Voto 9

Un fine narratore. Canzoni d'amore a Sanremo ne ho, ne abbiam ascoltate a decine, a centinaia: ma quante love song ci sono arrivate dal palco dell'Ariston... La magia di questo artista napoletano è riuscire a raccontare di una coppia senza citarla. Un storia in assenza. E ci aggiungo un verso: quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato ripenso a quel momento e mi fido di lui. Meraviglia!



Le Vibrazioni – Tantissimo - Voto 6

Ultimi e unici baluardi del rock a questo Sanremo decidono di sottolineare l'unicità anche nell'abbigliamento. Mette un po' di melanconia che dopo tre secondi tre l'animo heavy si illanguidisce in un pop rinforzato. Il testo è straziante, è un uomo perso nel labirinto dei sentimenti. Con loro, incastonato nella batteria, il volto di Stefano D'Orazio, mitico batterista dei Pooh recentemente scomparso.



Emma – Ogni volta è così - Voto 8

Altro che quote rosa. Emma e Francesca Michielin sono all'Ariston per meriti acquisiti. Per loro parla la storia. Emma interpreta in maniera impeccabile una canzone ad altissimo quoziente di difficoltà. Si percepisce la carezza di Dario Faini. Francesca in direzione d'orchestra mostra tutta la sua personalità in una inquadratura. Brave!