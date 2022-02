Sanremo 2022, la classifica parziale dopo la seconda serata

approfondimento

Sanremo 2022, ospiti Cremonini e Saviano. Drusilla protagonista

Lorena Cesarini è stata protagonista di un intenso monologo sul razzismo. L'attrice ha voluto parlare della propria esperienza, ha raccontato di come sia stato bersaglio degli haters non appena è stato reso noto che avrebbe co-condotto una serata di Sanremo. Proprio per questo la 34enne ha voluto parlare di razzismo, prendendo in prestito le parole dello scrittore Tahar Ben Jelloun, nel libro Il razzismo spiegato a mia figlia. Un monologo che ha commosso la stessa Lorena, e anche Amadeus che è poi andato ad abbracciarla. Il primo super ospite è Checco Zalone, attesissimo. Il comico ha scherzato con Amadeus, poi ha voluto raccontare, con il suo stile irriverente, la storia d'amore di un principe e di un transessuale. Un messaggio contro l'omotransfobia. Altra super ospite, Laura Pausini, che ha cantato il suo nuovo singolo Scatola, scritto da Madame. Insieme a lei si sono poi aggiunti Mika e Alessandro Cattelan: i tre saranno conduttori dell'Eurovision Song Contest che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022, presso il PalaOlimpico. Checco Zalone è poi tornato per un altro siparietto, nel quale ha interpretato un rapper di sua invenzione, Ragadi. Una evidente presa in giro di alcuni artisti di nuova generazione che nei loro brani esaltano la ricchezza conquistata dopo un passato apparentemente difficile. Tra gli ospiti della seconda serata anche Margherita Mazzucco e Gaia Girace, protagoniste della nuova serie Rai L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta, in onda da domenica 6 febbraio. Checco Zalone è poi tornato per una terza performance, nei panni dell'immaginario virologo Oronzo Carrisi. In collegamento da La Costa Toscana con Fabio Rovazzi e Orietta Berti, è arrivato poi Ermal Meta, che ha riproposto il brano sanremese Un milione di cosa da dirti.