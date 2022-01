Sanremo 2022, Fabrizio Moro con Sei tu: il testo

In attesa di poter ascoltare tutti gli inediti del suo nuovo album “ La mia voce ”, fuori il prossimo venerdì 4 febbraio, Fabrizio Moro torna in gara al Festival di Sanremo dopo l’incredibile vittoria di quattro anni fa (2018) in coppia con Ermal Meta.

Giunto come molti colleghi in gara, alla sua settima partecipazione alla kermesse ligure, Fabrizio Moro si esibirà nella serata di venerdì 4 febbraio con la cover di “Uomini soli” dei Pooh. Ecco invece il testo di “Sei tu”.

Ecco come Fabrizio Moro ha raccontato a stampa e social i versi di “Sei tu”, brano che sarà parte integrante della colonna sonora del suo primo film da regista, “ Ghiaccio ”, eccezionalmente al cinema il 7, 8 e 9 febbraio con protagonista Giacomo Ferrara: “Sei tu l’ho scritta per una persona che in questo momento così surreale e complicato, mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso , dai mostri della depressione. L’amore è l’unica via d’uscita , sempre, per tutti. È l’unica via d’uscita da questo vuoto interiore creato dalla mancanza di certezze, dalla mancanza di abbracci, dal dubbio del domani, dalla mancanza di lavoro, dalla pandemia, dalla rabbia sociale, dall’angoscia che ci viene a bussare alle 5.00 del mattino. L’amore è l’unica via d’uscita, è inutile girarci intorno”.

Il testo di “Sei tu”

Sei tu che dai origine a quello che penso

La distanza compresa fra me e l’Universo

Il motivo per cui la mia vita è cambiata

Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata

E sei tu quel confine fra il giorno e la notte

Dove io mi nascondo con le mie mani rotte

Che continuo a scagliare su un muro che non cade giù

Ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto



Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi



E sei tu che mi inietti nel sangue il destino

E accompagni i miei passi come fossi un bambino

Sei la cosa più bella che ho sempre difeso

E hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso

Che ci vuole una forza incredibile per dire buongiorno

Mentre provi a vagare fra te e chi sta intorno

Mi hai visto credere in me e poi non crederci più

Ma l’insistenza di esistere appesi ad un filo sottile



Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi



Oggi è un giorno per credere in te

Oggi lasciami senza parole

Voglio vivere i sogni che ho fatto anche se

Hai deciso di essere altrove

Oggi è un giorno per credere in te

Oggi lasciami senza parole

Prendi ancora se vuoi la mia rabbia in affitto

La distanza fra un uomo che ha vinto ed un uomo sconfitto



Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Sei tu